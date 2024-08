Musica, djset e party: cosa c’è a Ferragosto 

Comincia da oggi un weekend lunghissimo di Ferragosto con tanti appuntamenti e one night.

Oggi all’Operà Ferragosto Latino con Roly, Manolo e Cozzolino. Al vicino Aqua live con Time Skip poi djset di Farigu, Leoni, Spada (dance/latino/black), voice Caula. All’Albachiara Terrazza Safari con Casu e Cozzolino (Black). LGBT Dance al Fico d’India con Fillai e Bandit (dance/pop). Fuori città, fronte Villasimius, festa a Is Canaleddus con la dance di We Love 90, elettronica con guest Marascia e hiphop stage con Cool Caddish ospite. Allo Sciabecco in consolle i dj Monni, Bacchi, Venc (latino/dance/black) e Laddo e Patat (House).

Domani all’Operà l’ospite del format Tronica è il dj e producer tedesco Chris Liebing insieme a C_Sky e Genetic Drum. Alla Marinella dj Leoni e Siddi (dance/Latino). Giovedìno al Niu con Corrie e TwoLee (house).

Venerdì. Dalle 21 alle Terrazze, live con Anna Flame, poi JFK e Meloni (house). Al Bacan, djset al tramonto di Sanders (funky), poi Tixi (house). Al Luchia a Buoncammino, djset di Cabras (tech/house/jazzy). All’Albachiara black/latino con i DJ Cozzolino e Casu. All’Aqva, live di Moon Project Duo, poi dj Spada e Angioni (house/hits).

Sabato dance, black e latina all’Albachiara con i DJ Spoli, Matthew e Casu. Alla Terrazza della Marinella stessi generi con i DJ Leoni, Farigu e Siddi. Bebecita latina è all’Operà. All’Aqva, set di Angioni e Picci (hits/latino), voce di Caula. Si sposta al Miraggio il format techno No Cap con Nightsound: i dj sono C_Sky, FrankDeka e Carrusci b2b MMSS. Serata Gay/LGBT+ al Fico D’India (pop/dance/latino). Al Bacan set di Carrusci (melodic house), poi Smomo (house).

