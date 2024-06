Musica, dj e zona trap: cosa fare nel weekend 

Due inaugurazioni e tante serate oramai in calendario nella notte in città in questo weekend decisamente estivo.

Oggi

La novità è l’inaugurazione di Zona Trap all’Opera del Poetto. Si chiama The Juice con musica hiphop/trap/drill/rnb/afrobeat. I dj sono 4AM, Venc, Spoli, al piano Luca Piras, vocalist Manfre. Sempre al Poetto, all’Albachiara, mixano i dj BacchiA, Laddo, Casu (latino/hiphop/house). Al Fico d’india c’è musica elettronica con il format Fiesta. Dalle 24 guest Andrea Appolloni e dj C_Sky e Claudia Lai.

Dopocena alle Terrazze (Calamosca): i dj sono JFK e Meloni (black/house). Seguendo la costa, al Lazzaretto cena made in Italy poi Dj Angioni (Hits/latino). Al Niu (parco Nervi) festa Bellini con dj Luma e Busonera (house). Al Bacan sunset con dj Agostinelli (afrohouse), live di Rovelli e djset disco/house di Tixi. Allo 040 live di Rock Side.

Domani

Si comincia dagli aperitivi: le Terrazze con la afro-house di dj Agostinelli, il Bacan con la melodic-house di Carrusci, a seguire Smomo (hits). Dalle 23 c’è l’Albachiara con i dj Matthew e Casu (black/latino/dance). Musica latina all’Opera con Bebecita e i dj Roly, Manolo, FarD e Cozzolino. Ospite Chadia. Nel vicino Aqua, party dalle 24 con dj Angioni (hits/latina). Al Fico D’India Love on board con i dj Bandit e Fillai (Hits/pop/latino), voce di Jany e animazione. Allo 040 gara dell’Italia sullo schemo e poi musica dal mondo con dj Maury B.

