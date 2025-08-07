Musica, degustazioni e arte nel salotto di viale Colombo 

Il centro commerciale naturale “La Via del Mare” celebra la quarta serata della Summer Is Back, l’appuntamento che trasforma ogni venerdì viale Colombo in un salotto a cielo aperto tra musica, arte, cibo, animazione e solidarietà. La serata di oggi segna la chiusura ufficiale del concorso “Urban Evolution”, lanciato in occasione della Street Art Week: verranno consegnati tre premi in denaro ai vincitori selezionati tra i nove artisti che hanno trasformato i coprimastelli del viale in opere d’arte urbana permanenti. Alla cerimonia di premiazione sarà presente anche l’assessora alle Attività produttive del Comune, Rossana Perra.

La serata rappresenta anche il momento conclusivo del progetto artistico-solidale “Non in nostro nome”, dedicato alla ricostruzione dell’ospedale di Gaza. Durante l’evento interverrà anche Mariangela Pedditzi, dell’Associazione Sardegna Palestina. Poi spazio alla musica nei locali di viale Colombo, con il jazz protagonista, all’animazione per i più piccoli, e alla degustazione di vini della Trexenta. «La piazza ha subito una significativa trasformazione», dice Luca Stocchino, presidente del centro commerciale naturale La Via del Mare, «da luogo di passaggio a spazio di aggregazione, vissuto da centinaia di persone ogni settimana». Prossimo appuntamento il 22 agosto.

