Musica, danza e arte per le Notti colorate 

Venerdì e sabato le piazze storiche della città si trasformeranno in un grande palco per le Notti colorate 2025, una rassegna che fonde cultura, commercio e comunità.

Le iniziative in programma venerdì e sabato, trasformeranno il centro cittadino in un palcoscenico diffuso dove musica, danza, teatro e performance visive conquisteranno strade, piazze e spazi pubblici. Al centro dell’evento una parata artistica itinerante, arricchita da installazioni luminose, costumi scenici e performance urbane a respiro internazionale, capaci di coinvolgere residenti e visitatori in un percorso artistico condiviso.

In parallelo, oltre 30 tra artisti e gruppi sardi animeranno vie e piazze con concerti, danza, teatro e performance di prossimità, offrendo una proposta diversificata e accessibile. Le vie interessate dal programma includono piazza San Giacomo, piazza San Domenico, piazza Galilei, Bastione Saint Remy, via Garibaldi (farmacia fronte Francis Drake), via Manno (fronte Zara), viale Trieste (inizio) e piazza Costituzione.

L’iniziativa rientra nel Cartellone spettacolo 2025 del Comune – assessorato al Turismo e si avvale del sostegno della Regione – assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio. L’obiettivo è destagionalizzare i flussi turistici in autunno e rivitalizzare le aree pedonalizzate, come viale Trieste.

