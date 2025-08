Musica dalle Terme: concorso canoro a Fordongianus 

Sarà lo splendido scenario delle antiche terme romane, giovedì 7 agosto, a fare da scenario a Fordongianus alla prima edizione del concorso canoro voluto dalla Pro loco del paese che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune.

“Musica dalle Terme”, il nome scelto per il festival dedicato a voci nuove nel panorama musicale. E le domande arrivate, con tanto di provino, sono state oltre quaranta. Giovedì si esibiranno al massimo quindici artisti, selezionati da una commissione di tutto rispetto. Sotto la direzione artistica di Giuliano Marongiu la kermesse vede infatti la partecipazione di Grazia Di Michele, Maria Luisa Congiu, Luciano Pigliaru, Fabrizio Sanna, Sara Oppo, Laura Santucciu, Gianbattista Longu, Roberto Tangianu, L’inizio è fissato per le 21.30. «Tutti gli anni proponevamo il carnevale estivo, ma ormai si tratta di una manifestazione inflazionata. Per questo abbiamo pensato di proporre qualcosa di nuovo, che potesse attrarre le persone nel nostro paese. Vediamo come va questa prima edizione e poi, eventualmente, estenderemo l’evento a più giornate», dice il presidente della Pro Loco Giannetto Oppo. Il sindaco Serafino Pischedda aggiunge: «C’è tanta curiosità attorno a questo evento che può valorizzare ulteriormente Fordongianus». (a. o.)

