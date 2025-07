Musica dal vivo e affari, binomio vincente 

La piazza gremita, i ristoranti presi d’assalto e le prenotazioni delle strutture ricettive che registrano un vero e proprio boom. È l’effetto dei tre concerti organizzati nell’ambito della manifestazione “Disco Italia Live 2025” a Iglesias, capaci di intercettare un pubblico variegato non solo per età, ma anche per provenienza: dal visitatore locale al turista straniero. Numerosissime le persone provenienti dai paesi vicini – e non solo – che hanno deciso di cenare in città prima di assistere al concerto del proprio artista preferito.

I commercianti

«La gente che circola in città durante gli eventi è sempre una risorsa, anche se indiretta – spiega Giuseppe Pilloni, presidente del Consorzio Iglesias Città Regia –. I nostri ristoratori e locali hanno avuto un ottimo ritorno, anche grazie all’eccellente servizio offerto». «C’è un riscontro molto importante che abbiamo registrato nei tre giorni di concerti – afferma Francesco Baschieri, titolare di una pizzeria del centro storico –. Numeri alla mano, rispetto alla settimana scorsa abbiamo fatto segnare il 50 per cento in più. Grazie ai concerti, anche chi normalmente lavora meno ha avuto l’opportunità di riprendere ossigeno». Molto positivo anche l’andamento per hotel e B&B.«Nei tre giorni di concerti si è registrato un incremento delle prenotazioni – commenta Maria Lorefice, titolare di un hotel –. Sono eventi che hanno animato la città e apprezziamo l’impegno dell’amministrazione comunale per averla resa viva e attiva».

Il bilancio

Tre giorni di guadagni, dunque, in un’estate tuttavia segnata da una battuta d’arresto sul fronte dei flussi turistici: «È una stagione difficile – aggiunge Baschieri –. Parlando con i colleghi, anche loro confermano che questi due mesi non sono stati all’altezza degli ultimi anni post-Covid». Gli operatori turistici concordano nel ritenere che la causa principale del calo sia da imputare all’aumento dei prezzi dei voli: «Alcuni ospiti abituali hanno rinunciato a venire quest’anno in Sardegna a causa del caro biglietti».

Il Comune

«Abbiamo testimonianza che diverse persone si sono mosse da tutta la Sardegna per poter assistere alle serate», dichiara l’assessora alla Cultura, Carlotta Scema, mentre per il sindaco Mauro Usai «ogni euro speso genera benefici per le attività commerciali. Queste ultime, a loro volta, producono ricchezza che rientra nelle casse del Comune, ad esempio attraverso l’Irpef: magari viene assunto un dipendente in più, o si paga uno stipendio che prima non c’era. Inoltre, i concerti sono il pretesto che spinge qualcuno a venire a Iglesias, ma poi quella persona scopre molto di più: una città antica, storica, ricca di servizi e con un’offerta culturale ampia».

