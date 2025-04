Musica, cultura e tradizione per la festa del patrono dell’Isola 

Prende il via ufficialmente domani la festa di Sant’Antioco martire, patrono della Sardegna. Si è giunti all’edizione numero 666 di quella che storicamente è ritenuta una delle feste più antiche dell’Isola.

Prende il via alle 15.30 con una rassegna musicale che coinvolge diversi gruppi di Sant’Antioco mentre alle 17 nei locali della biblioteca, si svolge una conferenza sulla cucina del territorio e le sue tradizioni che preannuncia l’apertura della mostra mercato dei prodotti locali. Sabato dedicato prevalentemente al pane della festa. Alle 11 incontro in biblioteca sull’argomento mentre alle 19.30 il grande atteso show cooking con lo chef Luigi Pomata. Domenica alle 10 invece sfilata dei cavalieri nel centro storico per aprire la parentesi pariglie che prenderanno il via alle 11.30 nel parco giardino del lungomare. Lunedì alle 18 il momento religioso più importante della festa, la celebrazione eucaristica in basilica e a seguire la processione con simulacro e reliquie di Sant’Antioco. Sul fronte spettacoli, sabato, domenica e lunedì alle 21 in piazza Ferralasco, nel lungomare, concerti live, rispettivamente con Tiromancino, Istentales e Lord j.

