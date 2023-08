Musica contro i signori del vento 

È cominciato ieri il concerto-maratona “SeaDoor50”, che vede in prima linea trenta musicisti impegnati a suonare per 50 ore di fila contro l’invasione eolica nel territorio. Dalle 19 di ieri e sino alle 21 di domani, gli artisti coinvolti si alternano sul piccolo palcoscenico allestito nel sito nuragico di Genna Maria, luogo simbolico della lotta contro la speculazione energetica nel territorio della Marmilla. Ieri il via, oggi il giorno in cui ci si aspetta il maggior afflusso di pubblico: le prenotazioni a ieri erano circa 150 ma molti verranno senza preavvisare.

L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere la battaglia contro la speculazione energetica. «La generosità di questi artisti è almeno pari al nostro bisogno di aiuto», così il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis: «Grazie alla solidarietà, la comunità resta insieme e può reggere l’urto della speculazione».

Le adesioni

L’idea è del trombettista Riccardo Pittau. «Dieci anni fa pensavo di festeggiare con un concerto i miei 40 anni, poi l’idea fu messa da parte», racconta: «Ci ho ripensato quest’anno per i miei 50 anni. Appena ho visto il sito di Genn’e Mari ho deciso di farlo qui e ho di dare uno scopo ben più importante al concerto: dire no allo scempio eolico». Tanta la solidarietà ricevuta dal mondo dell’arte e della musica, tanti gli artisti coinvolti che si esibiscono gratuitamente per la causa. «I musicisti che ho contattato hanno risposto quasi tutti, quasi subito e con molto entusiasmo. Se qualcuno non è potuto esserci è per impegni lavorativi», conclude Pittau. «Abbiamo sposato subito l’iniziativa di Riccardo», spiega Vilma Pilloni, presidente della società cooperativa Turismo in Marmilla: «Arte e musica uniscono le persone e noi vogliamo che questa battaglia sia sempre più vicina alla popolazione. Il danno dei progetti eolici nel territorio non si può quantificare: uno di questi prevede l’installazione di una pala eolica, in territorio di Collinas, a circa 500 metri dal nuraghe. Per questo abbiamo deciso di devolvere l’incasso nell’eventualità che ci siano questi espropri, per aiutare i cittadini coinvolti se si dovrà andare in giudizio».

«No alla devastazione»

«L’impressione, a prescindere dalla questione dell’energia pulita, è che quanto sta accadendo con le pale eoliche sia un’altra delle tante corse al denaro che poi non lasciano nulla di buono sul territorio», riflette il batterista Simone Sedda: «Non c’è uno scambio equo e il rischio e ritrovarsi con mega strutture che non avranno impatto positivo sulla popolazione e sull’ambiente».

«Io e la mia collega Michela Sale Musio – spiega Tiziana Troja, attrice e performer della compagnia Lucido sottile – abbiamo accettato di partecipare sia per stima nei confronti di Riccardo sia per dire no a questa devastazione del territorio della Sardegna. La nostra testimonianza sarà pure una goccia in mare ma è importante che ci sia, e invitiamo i politici a portare avanti la nostra parola: la Sardegna non vuole essere sfruttata per piani che non ci riguardano direttamente e non risolvono le nostre questioni primarie».

«L’iniziativa non è contro l’eolico – precisa il contrabbassista Adriano Orrù – ma contro la speculazione che si cerca di far passare attraverso l’eolico. Questa manifestazione intende sostenere la comunità locale che cerca di difendere il valore paesaggistico, storico, culturale del proprio territorio da un assalto indiscriminato. È importante che tanti musicisti si uniscano per tre giorni, per 50 ore in questa iniziativa: chi si occupa d’arte, qualche volta, deve prendere posizione».

