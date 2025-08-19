Musica, cinema e teatro: torna “Si muove la città”  

Musica, cinema, teatro e incontri letterari. Proseguono le iniziative a ingresso libero e gratuito organizzate nei diversi quartieri della città per l'estate cagliaritana. “Si muove la città”, il festival itinerante organizzato dall’amministrazione comunale si arricchisce di un’altra settimana di appuntamenti.

Gli incontri

Dopo l’esibizione di scherma sportiva con spade laser a cura di Ludosport Cagliari di ieri sera in piazza del Carmine, domani alle 19 all’ex Vetreria di Pirri saranno protagonisti i burattini di Is Mascareddas: Tonino Murru e Donatella Pau portano in scena il bellissimo spettacolo “Areste Paganòs e la farina del diavolo”, atto unico per burattini. Ultimo appuntamento della settimana è in programma per sabato: alle 20, di nuovo in piazza del Carmine “lezione di pilates” collettiva aperta a chiunque volesse partecipare a cura dell’associazione Urban Asana.

In questa estate 2025, dunque, la città si muove verso la cultura, gli spettacoli e l’animazione nei diversi quartieri con una serie di iniziative che si aggiungono alla programmazione della Fiera e ai tanti appuntamenti e festival organizzati anche da associazioni e privati. Un cartellone importante e sempre più apprezzato, un’offerta diversificata in un periodo in cui Cagliari è sempre più viva anche durante l’estate.

Organizzato grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna, il festival itinerante “Si muove la città” è nato l’anno scorso con l’idea di far rivivere la primavera cagliaritana. La manifestazione, apprezzata dai cagliaritani, andrà avanti fino al 4 settembre.

