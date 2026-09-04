Musica, cibo, giochi: in riva alla laguna una giornata di festa 

Natura, tradizione e intrattenimento oggi tornano a fondersi sulle sponde della Laguna di Giliacquas per la 35esima edizione della “Festa della Laguna”. Una giornata ricca di appuntamenti, pensata per promuovere e valorizzare l’habitat lagunare e promossa dall’omonimo comitato, dalla Pro Loco e dal Comune di Elmas.

Il programma prenderà il via stamattina, dalle 9 alle 12, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere lo specchio d’acqua in prima persona tramite escursioni in kajak e tour in barca, comprese le visite guidate a bordo del “cius”, l’imbarcazione tipica della zona.

Nel pomeriggio, tra le 15 e le 18, spazio all’animazione per bambini, al campo di bocce e alla cultura con la mostra fotografica “La laguna e il suo habitat” a cura di Lorenzo Pireddu e Legambiente.

I festeggiamenti proseguiranno verso il calar del sole con le evocative note delle launeddas al tramonto e, a partire dalle 19.30, con la cena conviviale che prevede menù di mare e terra con opzioni per bambini, celiaci e vegani.

La serata si concluderà all’insegna del divertimento a partire dalle 21.30 con il Dj set firmato DJ Snakee. Un appuntamento imperdibile per riscoprire le bellezze del territorio.

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