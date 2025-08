Musica, buon cibo e socialità: domani la “Festa dell’estate” 

Ad alcuni mesi dall’inaugurazione lo “Spazio Michelangelo Pira” diventa il centro dell’estate quartese. Domani è infatti in programma la “Festa d’estate”, un evento con appuntamenti all’insegna dei buon cibo, della musica e dell’incontro.

Nato come “casa di quartiere a Quartu”, lo Spazio Pira , come si legge in una nota del Comune, «si è rapidamente trasformato in un punto di riferimento per la comunità, ospitando laboratori creativi, percorsi di cittadinanza attiva, attività per bambini e famiglie, incontri culturali e momenti di socializzazione. Un luogo dove le idee prendono forma grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni, gruppi informali e istituzioni».

Il centro polifunzionale di via Brigata Sassari è parte di un intervento di rigenerazione socio culturale anche grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna, che ha contribuito alla crescita e allo sviluppo dello Spazio fin dai suoi primi passi.

Il programma di domani prevede per le 16 un incontro aperto con tutte le realtà che hanno animato lo Spazio in questo periodo con attività e proposte. Poi l’appuntamento dalle 18 in poi con musica e buffet di vicinato col quale brindare. Prevista la partecipazione di “Degree percussioni africane”, “PortableDJs (Live Looping)”, “Ness + The Wise”: tamburi, suoni, parole e improvvisazioni per un mix che si annuncia festoso e coinvolgente.

