Musica, buon cibo e risate per la nuova Sagra delle olive 

Eugenio Bennato, Orietta Berti, Praci e Sgribaz (stelle della wave rap isolana) e poi Lapola, Cossu & Zara e Tamurita: è di nuovo ricchissima l’offerta d’intrattenimento sul quale l’amministrazione comunale ha puntato per la Sagra delle Olive (20, 21 e 22 ottobre), la rassegna di eventi più attesa e importante dell’anno che si svolgerà come sempre tra gli ulivi plurisecolari de s’Ortu Mannu.

«Ci rivolgiamo a tutte le generazioni - spiega la sindaca Debora Porrà - con artisti in grado di raggiungere diversi target. Oltre ad allietare la gran folla in arrivo, quest’anno ci preme ancor più insistere su concetti quali agroecologia e sostenibilità ambientale per rispettare dettami e osservazioni che man mano scaturiscono dagli studi scientifici sull’uliveto». Non a caso la sagra sarà quasi interamente plastic free, i tanti standisti in arrivo saranno disposti dal Consorzio Turistico dell’Iglesiente sui percorsi laterali dell’uliveto e ogni evento previsto, compresa la distribuzione degli artisti divisa stavolta in due giornate, è stato ideato per un impattare minimamente sull’ambiente. Ecco perché il titolo della sagra di quest’anno è “Vita Agricola”: «Proseguiamo con il progetto triennale di studi scientifici finanziato dalla Regione e iniziato l’anno scorso con Vita Botanica, l’anno prossimo chiuderemo il trittico con Vita Nuova». In programma tra musica, comicità, ampia offerta gastronomica, focus e dibattiti, spicca anche la preparazione del pane alle olive più lungo del mondo.

