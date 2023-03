Musica blues, la rassegna a Casa Olla 

Ha preso il via nei giorni scorsi la prima edizione di “Old Tipsy Blues”, la rassegna blues organizzata da “Il Formicaio” con l’associazione culturale Gong e con la direzione artistica di Marco Sotgiu, nel suggestivo scenario di Casa Olla in via Porcu.

Sono sette gli spettacoli che vedranno alternarsi sul palco artisti come Salvatore Amara & The Easy Blues Band, Marco Farris e Matteo Zuncheddu, Bob Forte & Skydog e tanti altri.

Il programma spazia tra progetti originali, presentazione di nuovi album e non solo, racconti di storie degli artisti famosi e la reinterpretazione dei classici del blues. Già in archivio due concerti, il prossimo appuntamento, è fissato per il 17 marzo con Marco Farris & Matteo Zuncheddu. Il 24 sarà la volta di “Le Signore del Blues”, un racconto a cura di Massimo Cocco, mentre il 31 a Bob Forte. Ancora il 7 aprile Orange Peel e il 14 aprile a chiudere Baton’s Roots.

RIPRODUZIONE RISERVATA