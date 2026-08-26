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Carloforte
27 agosto 2026 alle 00:36

Musica, balli e poesia: Lungomare in festa 

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Doppio appuntamento con la musica e l’allegria a Carloforte, organizza la Pro Loco in collaborazione con il Comune. Domenica, a partire dalle 21,30 nel Lungomare, “Sunday Live&Disco Zona e Zoni”, una serata di musica live e disco che ha come protagonisti i giovani. Lunedì, sempre con l’organizzazione della Pro Loco, nel Lungomare di Carloforte ancora appuntamento con la musica, “Balli e canti tabarchini”, serata dedicata alla musica tradizionale della comunità tabarchina. (a.pa.)

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