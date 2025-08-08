VaiOnline
Santa Maria degli Angeli.
09 agosto 2025 alle 00:20

Musica, balli e maialetto: oggi la sagra 

La sagra del maialetto quest’anno si sposta a Flumini, abbinata alla festa religiosa di Santa Maria degli Angeli nel fine settimana. La serata è in programma per oggi - organizzata dalla Pro Loco col patrocinio del Comune - concentrata nello spazio di via dei Mughetti, a due passi dalla nuova piazza della frazione. Dopo due edizioni nel centro città, la sagra stavolta sarà nella zona costiera: «L’idea è partita lo scorso anno al termine della seconda edizione, abbiamo ragionato sul fatto che l’evento - oltre che per i quartesi - ha un potenziale turistico e andava spostato nel litorale», spiega il presidente della Pro Loco Stefano Lai. E il boom di prenotazioni online - anche da parte di tanti vacanzieri che hanno scelto Quartu e il Cagliaritano come meta per le ferie - conferma che la scelta è stata azzeccata. La promozione, anche all’aeroporto, ha fatto il resto.

Alle 18 l’accensione dei fuochi e la cottura del maialetto, alle 19,30 musica e balli tradizionali in piazza - con Davide Mascia e Andrea Sollai - e alle 20 la degustazione con due menù dedicati: uno con maialetto allo spiedo - oltre agli antipasti, ai malloreddus alla campidanese, pane, acqua e vino - l’altro con salsiccia arrosto. Poi spazio alla musica con la tribute band dei Red hot chili peppers, e la cover band di Claudio Baglioni e Tazenda.

