Musica, balli e giochi: il centro si anima col carnevale estivo 

Grande fermento in vista della manifestazione “Sa die de sa reconnoscenzia 2026, carnevalando insieme”, in programma oggi. Voluto dall’amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con la Consulta comunale anziani e la Pro loco, l’appuntamento unisce il divertimento del carnevale estivo alla riscoperta delle radici comunitarie.

La manifestazione animerà il centro dalle 17. Inaugurazione in via Municipio con i giochi a squadre dedicati ai gruppi carnevaleschi dei bambini, seguiti nel tardo pomeriggio da quelli per gli adulti. Dalle 19.30 i riflettori si sposteranno su piazza Ruggeri per il saggio della “Cibiesse Elmas” guidato dalla maestra Romina Pusceddu. Spazio poi alla solidarietà in piazza Mercato Civico con una cena benefica il cui ricavato sarà devoluto alla mensa Caritas “Don Luciano Ligas”. La festa si chiuderà in piazza Ruggeri con il ballo liscio e sardo a suon di fisarmonica con Marco Marroccu.

Per tutelare l’incolumità dei partecipanti, stimati in circa 500 presenze, il comando di Polizia locale guidato da Marco Pili ha emesso un’ordinanza: dalle 16 di oggi fino a mezzanotte e mezza di domani scatteranno il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via del Municipio e nell’area di parcheggio adiacente al mercato civico, situata tra la rotatoria di via del Pino Solitario e via Miraglia.

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