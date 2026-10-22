Musica, balli e dj-set: un weekend in festa 

Oggi. ll Dopolavoro Croccante è al Cis: house, revival e italiana con i dj Catena, Sanna e Porto e le percussioni di Pablo. Al Patron serata latina: in consolle i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Al Colonial soulful e jazz. Dopocena al bar della Manifattura: dalle 22 serata Safari, con i dj Piana e Carrus (house). Al Bacan si canta a cena con lo show musicale di Rovelli e poi djset house di Lorenzo Mura. Al Room La Casita del Perreo, serata latina e reggaeton con i dj Roli, Manolo, Fueghito e Serra. I dischi house di Alex Contu girano al Flower.

Domani. Festeggia i 30 anni in consolle il dj/producer C_sky con una serata speciale al Wakanda. Insieme a lui in consolle, tra gli altri Betto Sun, Genetic Drums, Frino, Marascia, Maxi.M, con Sergio Tifu al violino. Evento Winenot fest all’Opera in Fiera: musica live e djset con guest Sandro Murru. Inaugura l’After dinner dell’Ex fabbrica con la dance di Lou J. Al Bacan, dal tramonto, musica house e deep. Al Patron inaugura a cena Sing+Love con la musica di Simon e la voce di Simoncino. A seguire, dance, house e latina con i dj Bacchi, Casu e Cozzolino. Immanuel Casto è l’ospite al Mood. In consolle il duo Bandit-Ranzani, vocalist Jany (pop/latin). All’Illusion c’è il Superclub: dance e latina dei dj Leoni, Picci, Nait e Farigu, elettronica con Space Funk e Seraphin. Al Tulum house/elettronica con i dj Laddo e Venc, mentre al JKO Close friends con i dj Spada e Casula (latino). Al Flower millennium hits con Guax. Evento memorial all’Oratorio Sant’Elena di Quartu con musica ed esposizioni in ricordo dj Martello e dj a rotazione. Marco Tocco e la sua funky house è all’Evoque.

Domenica. Al Bacan organic house con il dj Carrusci. Djset e karaoke al Donegal.

RIPRODUZIONE RISERVATA