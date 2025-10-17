VaiOnline
Fiera.
18 ottobre 2025 alle 00:33

Musica, balli e birra: torna l’Oktoberfest 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi l’Opera Music Forum della Fiera si trasformerà per una notte in una grande birreria di Monaco. Oltre un migliaio le persone attese dalle 18 al Padiglione E per un evento di festa tra balli, canti, cori e brindisi. Anche in città si celebrerà così uno degli Oktoberfest del mondo, che riprendono la tradizione tutta bavarese.

La birra di Monaco accompagnerà würstel, crauti, stinco di maiale, pretzel, strudel, piatti dolci e salati della cucina bavarese. «Un evento che ogni anno cresce di più per numeri e interesse», commenta uno degli organizzatori, Davide Siddi. Fino a notte fonda non mancherà la musica, da quella tradizionale della banda musicale proveniente da Monaco, dalla Wiesn-Vibes, fino ai dj set e ai live di artisti locali. L’evento è organizzato dal sodalizio tra Tra le Nuvole Srl e il birraio tedesco Karl Heinz, insieme agli imprenditori Florian Kuster e Federico Pani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu