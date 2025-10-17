Musica, balli e birra: torna l’Oktoberfest 

Oggi l’Opera Music Forum della Fiera si trasformerà per una notte in una grande birreria di Monaco. Oltre un migliaio le persone attese dalle 18 al Padiglione E per un evento di festa tra balli, canti, cori e brindisi. Anche in città si celebrerà così uno degli Oktoberfest del mondo, che riprendono la tradizione tutta bavarese.

La birra di Monaco accompagnerà würstel, crauti, stinco di maiale, pretzel, strudel, piatti dolci e salati della cucina bavarese. «Un evento che ogni anno cresce di più per numeri e interesse», commenta uno degli organizzatori, Davide Siddi. Fino a notte fonda non mancherà la musica, da quella tradizionale della banda musicale proveniente da Monaco, dalla Wiesn-Vibes, fino ai dj set e ai live di artisti locali. L’evento è organizzato dal sodalizio tra Tra le Nuvole Srl e il birraio tedesco Karl Heinz, insieme agli imprenditori Florian Kuster e Federico Pani.

