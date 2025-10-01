VaiOnline
Marina.
02 ottobre 2025 alle 00:28

Musica antica nella chiesa di Sant’Agostino, oggi al via il festival internazionale delle arpe  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi nella chiesa di Sant'Agostino (in via Baylle 80) inizia “Arpe del Mondo”, il festival internazionale che celebra lo strumento a corde più antico.L’appuntamento è in programma alle 20: protagonista della serata sarà Pedro Sanabria, tra i maggiori rappresentanti dell'arpa del Venezuela, che per la prima volta si esibirà accompagnato dall'Orchestra Sardegna Sinfonica, guidata dal Maestro Raimondo Mameli.

Dopo il debutto, il festival proseguirà fino al 5 ottobre tra Iglesias, Pirri e Guspini, con ospiti di altissimo livello. Oltre a Pedro Sanabria è atteso anche il virtuoso paraguayano Alberto Sanchez, che torna al festival con il progetto Saxyarpa, un coinvolgente trio che fonde jazz e folklore sudamericano insieme ai musicisti tedeschi Johannes Köppen (sax) e Manuel Beutke (cajon). L’ingresso ai concerti è libero e gratuito.Il festival internazionale Arpe del mondo è organizzato dall'Ente Concerti Città di Iglesias con la direzione artistica di Raoul Moretti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 