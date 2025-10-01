Musica antica nella chiesa di Sant’Agostino, oggi al via il festival internazionale delle arpe  

Oggi nella chiesa di Sant'Agostino (in via Baylle 80) inizia “Arpe del Mondo”, il festival internazionale che celebra lo strumento a corde più antico.L’appuntamento è in programma alle 20: protagonista della serata sarà Pedro Sanabria, tra i maggiori rappresentanti dell'arpa del Venezuela, che per la prima volta si esibirà accompagnato dall'Orchestra Sardegna Sinfonica, guidata dal Maestro Raimondo Mameli.

Dopo il debutto, il festival proseguirà fino al 5 ottobre tra Iglesias, Pirri e Guspini, con ospiti di altissimo livello. Oltre a Pedro Sanabria è atteso anche il virtuoso paraguayano Alberto Sanchez, che torna al festival con il progetto Saxyarpa, un coinvolgente trio che fonde jazz e folklore sudamericano insieme ai musicisti tedeschi Johannes Köppen (sax) e Manuel Beutke (cajon). L’ingresso ai concerti è libero e gratuito.Il festival internazionale Arpe del mondo è organizzato dall'Ente Concerti Città di Iglesias con la direzione artistica di Raoul Moretti.

