«Musica alta, non dormiamo» 

Alle quattro del mattino la voce è nitida, “Buona serata a tutti. Battete le mani insieme a me. Divertiamoci!”. E poi due ore dopo: “Arrivederci a tutti. Alla prossima!”.

Nella camera da letto di Carla Mattana 45 anni, in via Polonia, a un tiro di schioppo in linea d’aria dal Poetto, le urla dello speaker, così come la musica “a palla”, arrivano fortissime. «Se tengo le finestre aperte è come se lo speaker ce lo avessi in camera. E per me che devo alzarmi alle 5 per andare al lavoro è un incubo», racconta. Così, l’unica soluzione, «è chiudere le finestre e accendere l’aria condizionata. Mi costerà un botto ma se le soluzioni non le trovano gli altri, non posso fare altrimenti. È dall’inizio dell’estate che non rispettano le ordinanze e ognuno fa quello che vuole». Perché anche se il Comune per questo mese di agosto ha allargato la maglia consentendo di suonare anziché fino a mezzanotte, fino alle 2 del mattino dalla domenica al giovedì e fino alle 3 il venerdì e il sabato, all’atto pratico si va molto oltre.

Le proteste

«L’altro giorno addirittura fino alle 6», racconta il presidente del comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «ma qui il problema non sono gli orari ma i decibel. Perché se si rispettassero le regole e si tenessero i volumi nei limiti, la musica non arriverebbe nelle case. E qui a Margine Rosso, si sente eccome e si viola il diritto al riposo dei residenti».

Controlli rafforzati

Mario Sotgiu, presidente di un altro comitato, quello di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, mesi fa aveva scritto una lettera al prefetto per informarlo della situazione Poetto, chiedendo interventi e controlli più assidui. «E proprio a cavallo di Ferragosto sono stato invitato alla Stazione dei carabinieri dove abbiamo discusso della movida notturna, della delinquenza, delle tante auto danneggiate. E ci è stato assicurato che i controlli sono già stati rafforzati con la presenza di quattro pattuglie anziché tre. È stato un incontro molto proficuo che siamo certi porterà a una costante collaborazione».

I gestori

Sul fronte dei gestori dei locali, Gianni Murru dell’Alta Marea sostiene che «tutti gli stabilimenti stanno rispettando le regole e l’emissione di decibel. La musica proviene da altri locali che, essendo concentrati nell’arco di cinquanta metri, è difficile che possano non sforare la soglia di rumore consentita».

La polizia locale

Dal canto suo il vice comandate della Polizia locale, Antonello Angioni, assicura che «il Comando di Polizia locale ha già provveduto ad effettuare alcuni sopralluoghi nelle scorse settimane con la collaborazione delle forze di polizia, la cui presenza in questi casi è necessaria anche in considerazione degli orari di svolgimento delle serate. Continueremo ad effettuare affinché venga garantito il rispetto delle regole previste nell’ordinanza».

