Musica all’Improvviso in Marmilla per il primo maggio 

Un primo maggio nel segno della musica al Move The Box (via Indipendenza 1) di Villa Verde con manifestazione organizzata da Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro nell’ambito del progetto Musica all’Improvviso 2024.

Partenza alle 14,30 con un fitto alternarsi di musicisti sul palco, tra linguaggi e stili sonori diversi per abbracciare i gusti di un pubblico vasto e di tutte le età. Così in un clima di festa si esibiranno Juan Carlos Avila e Yoris Beltran, eclettici artisti cubani da anni punte di diamante della grande Orchestra La Maxima 79 per un live capace di liberare un’incontenibile energia e coinvolgimento per un pubblico di tutte le età. A seguire il sassofonista Juri Deidda, poliedrico artista dal vasto repertorio che spazia dalla musica pop alla classica, dal jazz allo swing. Ancora sul palco il pianista Enrico Atzeni della Music Academy Isili, Giusy Murgia Onnis e Gianluca Podda, un sensemble che, dopo una vita spesa nel pop, nel rock in generale tra gli stilemi della musica moderna, si dedicano ora alla ricerca delle radici isolane collezionando un repertorio dalle toccanti melodie. Dedicata alla Sardegna anche l’esibizione di Randagiu Sardu, uno dei più importanti artisti isolani che si esprimono in sardo attraverso un originalissimo stile misto di hip hop e raggamuffin. Con all’attivo vari album originali, il musicista sanlurese canta in sardo campidanese e lega le sue melodie alle tematiche sociali, alla storia, all’ambiente e al territorio.

Contrappunteranno Randagiu Sardu gli interventi di Davide DaveDee Iknosound che dal 2001 si afferma a livello internazionale grazie alle sue produzioni dall’ originalissimo sound e del Dj Rikity. Dalla Musica al ballo, special guest Simona Strazzera che a ritmo caraibico si esibirà in una performance di danza coinvolgendo tutto il pubblico.

