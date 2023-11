Musica al Ninnos e al Florio, i giudici del Tar: legittime le sanzioni sui tavolini all’aperto  

Non conta quanto sia alto il volume o se la musica dia o meno fastidio ai residenti, basta che si senta all’esterno del locale che la sanzione è legittima. È questa, in estrema sintesi, la posizione assunta dai giudici del Tar Sardegna che hanno bocciato i ricorsi dei locali Ninnos e Florio di piazza San Domenico, nel quartiere di Villanova, contro il Comune che ai primi di maggio aveva sanzionato le attività a causa della musica, sospendendo la possibilità di sistemare tavolini all’aperto per 30 giorni. In caso di recidiva rischiano di non poterli più mettere per 18 mesi (oppure dovranno pagare migliaia di euro di sanzione alternativa).

Il titolare di Ninnos si era rivolto agli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, mentre quelli del Florio ai legali Aldo Luchi, Monica Murgia e Jacopo Fiori.

Per il Tar «ai fini dell'applicabilità della sanzione stabilita, ciò che rileva nel caso in discussione, è la mera udibilità all'esterno e nelle aree in concessione», della musica, «a prescindere dai livelli acustici riscontrabili». Confermati dunque i provvedimenti del dirigente comunale delle attivià produttive Alessandro Cossa.

L’Ente era assistito dai legali interni, Francesca Frau e Simonetta Garbati.

