Musica ad alto volume e schiamazzi di notte: sequestrato il “Chupito” 

I controlli, gli esposti e le comunicazioni non sono servite: e così ieri gli agenti del nucleo di Polizia amministrativa della Municipale hanno sottoposto a sequestro preventivo il Chupito, nel corso Vittorio Emanuele 177. Un provvedimento disposto dal gip per, secondo le accuse, disturbo alla quiete pubblica.

Una vicenda, come ricostruito dalla Polizia Locale e dal Comune nei vari documenti e durante le indagini, iniziata nel 2023 con una serie di esposti da parte dei residenti della zona. Gli abitanti hanno denunciato che dal locale veniva prodotta musica ad alto volume fino a notte fonda e che i clienti, di età molto giovane, facevano uso di alcolici attirati anche dai prezzi bassi. E la mattina dopo le strade erano invase da bottiglie e da altre schifezze lasciate dai gruppi di consumatori.

Sono così scattati diversi controlli e sarebbero emerse, come ricostruito dagli agenti della Polizia Locale coordinati dalla maggiore Gesuina Olmetto, delle irregolarità sui livelli di rumore causati dal locale. Sono stati fatti dei verbali per la musica alta e il Comune ha emesso delle ordinanze di interdizione, richiedendo ai titolari e gestori del Chupito di mettersi in regola. Ma, come evidenziato dalle accuse, non sarebbe stato fatto nulla e anche l’Arpas avrebbe rilevato dei livelli di rumore superiori a quanto previsto. Visto il perdurare della situazione, dopo quasi due anni di indagini, la Procura ha chiesto il sequestro preventivo del locale e il provvedimento è stato eseguito ieri. (m. v.)

