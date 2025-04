Musica ad Alghero, fiera nautica a Olbia 

Primo maggio in musica ad Alghero con un triplo concerto in piazza Sulis. Prima i Bertas, a partire dalle 16, poi i Tazenda, con la nuova voce di Serena Carta Mantilla e, infine, Sina, cantante algherese, classe 1995, che con il suo talento sta conquistando il panorama musicale italiano.«Siamo molto felici che la data scelta per questo rinvio del concerto di pasquetta sia stata quella del primo maggio. Una data simbolica adattissima a festeggiare il primo concerto in piazza del tour 2025». Le parole dei Tazenda alla vigilia della performance di giovedì dal titolo “Bonas Noas”, spettacolo che lascia i teatri per fare il giro delle piazze, con il debutto ad Alghero.L'evento era stato rimandato in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. In città per il lungo ponte sono attesi migliaia di visitatori provenienti soprattutto dai vicini centri, ma arriveranno turisti anche da Belgio, Bulgaria, Francia, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna e Ungheria, grazie ai voli diretti dall’aeroporto di Alghero.

Porto Rotondo

Sono attesi molti visitatori anche in Gallura per la Fiera nautica di Sardegna che si inaugura domani alle 11, con la regia del Cipnes, nella Marina di Porto Rotondo per concludersi il 4 maggio. Cinque giorni che vedranno dieci talk sui temi più importanti di un settore trainante dell’economia, eventi di spettacolo e degustazioni enogastronomiche intorno all’attrazione principale: barche e yacht dei più importanti marchi negli stand a mare e a terra. Per chi volesse evitare traffico e ricerca del parcheggio saranno disponibili le navette Aspo sia dalla città di Olbia che dall’ingresso del borgo turistico. (c.fi.)

