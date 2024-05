Musica a Morgongiori e laboratori a Sini 

Sa Die de sa Sardigna con Marta Schirru a Morgongiori e Festa delle creatività giovanili a Sini. Oggi doppio appuntamento nei due centri della Marmilla.

Per celebrare Sa die de Sa Sardigna a Morgongiori, l’Amministrazione civica guidata da Paolo Pistis organizza oggi alle 17 nei locali del Ceas un evento sulla musica popolare sarda. Un concerto della giovane artista Marta Schirru accompagnata da Riccardo Sirigu alle launeddas e Nicola Tatti alla fisarmonica. Le coreografie sono delle ballerine Serena Cuccu e Noemi Murgia. Al termine della serata degustazione di prodotti enogastronomici a cura del Ceas (ingresso gratuito).

A Sini invece sempre oggi la Festa delle creatività giovanili, all’interno di Monumenti aperti. In piazza Eleonora d’Arborea di mattina lezioni sugli scacchi e un pranzo multiculturale nella casa campidanese di zia Bibiana, in via Cagliari. Nel pomeriggio lezioni di cricket poi le due performance “Sguardi venuti dal mare”, con Fatima Dakik, Inza Fofana, Mohamed Chidid Gaye, Luca Marcia, Andrea Melis, concept e regia Ornella D’Agostino e “Danze in transito” con Fatima Dakik e Anastasja Bogach. ( g. pa. )

