Musica a messa, tutto pronto per Santa Chiara 

È ormai iniziato il conto alla rovescia a San Gavino Monreale per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Da lunedì 10 a giovedì 13 agosto la comunità si ritroverà per celebrare la festa di Santa Chiara Vergine patrona del paese, con quattro giornate di appuntamenti religiosi, concerti, spettacoli e momenti dedicati alla tradizione.

Dopo mesi di preparativi, il comitato dei festeggiamenti della leva del 1976 è pronto ad accogliere cittadini, visitatori ed emigrati per un’edizione che si annuncia particolarmente partecipata. Il programma unirà il significato religioso della ricorrenza a una proposta civile pensata per coinvolgere pubblici e generazioni differenti. Grande è l’attesa soprattutto per la giornata dedicata alla Patrona, mercoledì 12 agosto, quando si svolgerà la celebrazione presieduta dal Vescovo, la tradizionale processione per le vie del paese e, in serata il concerto dei Tazenda.

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