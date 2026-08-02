VaiOnline
San Gavino
03 agosto 2026 alle 00:27

Musica a messa, tutto pronto per Santa Chiara 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È ormai iniziato il conto alla rovescia a San Gavino Monreale per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Da lunedì 10 a giovedì 13 agosto la comunità si ritroverà per celebrare la festa di Santa Chiara Vergine patrona del paese, con quattro giornate di appuntamenti religiosi, concerti, spettacoli e momenti dedicati alla tradizione.

Dopo mesi di preparativi, il comitato dei festeggiamenti della leva del 1976 è pronto ad accogliere cittadini, visitatori ed emigrati per un’edizione che si annuncia particolarmente partecipata. Il programma unirà il significato religioso della ricorrenza a una proposta civile pensata per coinvolgere pubblici e generazioni differenti. Grande è l’attesa soprattutto per la giornata dedicata alla Patrona, mercoledì 12 agosto, quando si svolgerà la celebrazione presieduta dal Vescovo, la tradizionale processione per le vie del paese e, in serata il concerto dei Tazenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme

A fuoco le auto di due ricercatori dell’Einstein

Coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula. Il sindaco convoca il Consiglio: atto vile 
Mariangela Dui
La corsa

Il Palio di Fonni non tradisce

In pista c’erano dodici angolarabi sardi, in sella anche Cianchino e Legno 
Gianfranco Locci
Scoppia lo scontro, FI: improvvisazione da Todde e alleati. La replica dell’assessora Manca: Ue troppo restrittiva

L’Ue boccia il bando, a rischio ad Alghero  i voli della Continuità

Nel mirino il collegamento con Linate, la Giunta costretta a rifare la procedura  
Alessandra Carta
la ricorrenza

Bologna, polemica sulla matrice della strage

Mattarella pronuncia la parola “neofascista”, Meloni no: l’ira dei familiari 
alta tensione

La Marina abborda nave fantasma russa

I militari italiani hanno controllato una petroliera della “flotta ombra” 