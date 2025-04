Music fest, quattro giorni di spettacolo 

Un giorno in più di festa, tante novità e un gruppo di giovani al lavoro mattina e sera per regalare alla città un grande evento. Il “Sacro Cuore music fest”, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate oristanese, è pronto a tornare anche quest’anno.

L’evento, ormai giunto alla terza edizione, si prepara a regalare quattro giornate di musica, spettacoli e condivisione nel cuore del quartiere. Le date da segnare in calendario sono il 26, 27, 28 e 29 giugno: una giornata in più rispetto alle edizioni precedenti, si partirà infatti dal giovedì a conferma della crescita costante della manifestazione. «Siamo felicissimi, lavoriamo da mesi con grande entusiasmo e non vediamo l’ora di svelare alla città gli artisti e tutte le novità di questa edizione – dichiara Gigi Porta, presidente del Comitato – Ringrazio tutto il gruppo per la coordinazione, l’impegno e la dedizione che rendono possibile tutto questo». Anche quest’anno, il campo da calcio della parrocchia del Sacro Cuore sarà il cuore pulsante della festa, diventando un’arena eventi, che andrà ben oltre la musica, con momenti di spettacolo, intrattenimento e socialità pensati per tutte le età. ( s.p. )

