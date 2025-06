Musetti vola, Paolini a casa  

Jannik Sinner all’ora di cena. Il numero 1 del mondo affronta questa sera il russo Rublev (15) per un posto nei quarti di finale del Roland Garros, lo Slam parigino sulla terra battuta dove ieri mattina la nostra Jasmine Paolini ha perso dopo la finale dello scorso anno. Sinner, ingiocabile nella sfida con Lechca di sabato pomeriggio, sembra aver fatto un passo avanti rispetto alla già eccellente condizioni vista a Roma.

Intanto, ai quarti sbarca Lorenzo Musetti, splendido contro il numero 10 del mondo Holger Rune. L’italiano ha vinto in quattro set (7-5, 3-6, 6-3, 6-2) in poco meno di tre ore e mezza, chiudendo il match ben oltre la mezzanotte. Colpi da film, una condizione fisica eccezionale, Musetti ha dominato contro il ventunenne danese, salvo il terzo set dove Rune è riuscito a sfruttare le poche occasioni che Musetti gli ha concesso. Domani la sfida con Tiafoe (15).

Alcaraz c’è

Carlos Alcaraz avanza. Lo spagnolo, numero 2 del torneo, batte l'americano Ben Shelton e si qualifica ai quarti. In tre ore e 19 minuti di gioco, lo spagnolo ha vinto in quattro set, 7-6 (10-8) 6-3 4-6 6-4. Una vera e propria sfida fisica, con Shelton che dimostra ancora una volta i suoi progressi, ma contro questo Alcaraz, che recupera su tutto e colpisce con ferocia ogni palla, è veramente difficile anche iniziare lo scambio. Ai quarti Alcaraz incontra domani lo statunitense Tommy Paul (12) che ieri ha eliminato in tre set (triplo 6-3) l’australiano Popyrin.

Ciao Jas

Perdere dopo aver avuto tre match-point è probabilmente la cosa peggiore che possa succedere. Ed è delusa Jasmine Paolini, eliminata negli ottavi. Sul “Philippe Chatrier”, la 29enne di Bagni di Lucca, numero 4 WTA, finalista lo scorso anno e reduce dal doppio trionfo a Roma, ha ceduto per 4-6 7-6(6) 6-1, dopo quasi due ore e mezza di gioco, all'ucraina Elina Svitolina, 14 del ranking e 13 del seeding, dopo aver mancato tre match-point (due nel decimo gioco del secondo set ed un altro nel tie-break). «Abbiamo giocato una partita di alto livello. Elina non molla mai, serviva il mio miglior tennis per avere delle chances, le ho avute ma non sono riuscita a sfruttarle», Jasmine Paolini commenta così la sconfitta. Ma il suo torneo non è finito. «L'obiettivo adesso è fare bene in doppio», ha aggiunto Jas, ancora in corsa insieme a Sara Errani. Le due azzurre affronteranno negli ottavi Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund.

Il doppio azzurro Bolelli-Vavassori avanza: oggi il match per un posto in semifinale contro gli australiani Ebden e Peers.

