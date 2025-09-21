Musetti vola in semifinale a chengdu 

Lorenzo Musetti batte Nikoloz Basilashvili per 6-3 6-3 in un'ora e un quarto e raggiunge per il terzo anno consecutivo le semifinali nell'Atp 250 di Chengdu, in Cina. «Lui», ha detto il carrarino a fine incontro, ringraziando il pubblico «è un avversario molto difficile, ci ho perso a Wimbledon. Sono stato concentrato fin dall'inizio, ho servito bene e sono riuscito a tenere. Mi sento pronto per giocare la semifinale e non vedo l'ora». Oggi alle 13 sfiderà il kazako Alexander Shevchenko (96 Atp).

Per Musetti è la quinta semifinale della stagione dopo MonteCarlo, Madrid, Roma e Parigi. L'ultima sul veloce l'aveva raggiunta lo scorso ottobre a Vienna quando superò Alexander Zverev cedendo poi in semifinale a Jack Draper. Nella race Musetti è ora 7°, scavalcando Alex De Minaur: 3.170 punti per l'azzurro, 3.145 per l'australiano. Con Draper fermo per infortunio, Musetti ha 465 punti di vantaggio su Auger-Aliassime e 760 su Rublev.

RIPRODUZIONE RISERVATA