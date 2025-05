Musetti vola agli ottavi 

Parigi. «C'erano condizioni molto diverse rispetto agli scorsi giorni, specie per i rimbalzi della palla. Per questo ho faticato a trovare i ritmo ma poi ho migliorato il mio gioco col passare dei set. Sono orgoglioso di essere riuscito a fare girare la partita in mio favore». Lorenzo Musetti ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros, battendo ieri per 3-1 in rimonta l'argentino Mariano Navone, nella rivincita della finale del 2024 a Cagliari: 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 il punteggio che ha portato Musetti, per esultare, a mostrare i muscoli: «Nell'ultimo anno sono migliorato nel gioco, soprattutto sono riuscito a mettere ordine nel mio caos tennistico», ha spiegato al microfono di Mats Wilander. «A volte mi era difficile prendere la decisione giusta, poi è scattato un click e ora ho le idee più chiare. Ma anche nell'atteggiamento sono cresciuto, non so se due anni fa una partita così l'avrei vinta». Adesso lo attende un osso duro, il norvegese Holger Rune (10 Atp), vittrioso ion 5 set su Quentin Halys.

Non è andata bene, invece, a Matteo Gigante, sconfitto dall’americano Ben Shelton col punteggio di 6-3, 6-3, 6-4.

Jasmine solida

In campo femminile Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale, battendo in due set l'ucraina Yuliia Starodubtseva, col punteggio di 6-4, 6-1. La numero 4 al mondo ha preso subito le misure alla rivale, ripescata in tabellone come lucky loser, e ha così ottenuto la sua nona vittoria consecutiva, tra Roma e Parigi.

