Musetti-Tsitsipas, c’è in palio la finale 

Barcellona. Alla fine si è dovuto arrendere, ma lo ha fatto dopo aver spalancato al compagno di Nazionale, Lorenzo Musetti, le porte della semifinale. Jannik Sinner ha lasciato l’Atp 500 di Barcellona, rinunciando al “derby” con il carrarese (battuto pochi giorni prima a Montecarlo).

«Mi spiace dovermi ritirare dalla partita», ha spiegato in un post su Twitter. «Sono alcuni giorni che non mi sento troppo bene. Oggi (ieri, ndr ) lo stato di salute è peggiorato e non sono in grado di giocare». Durante il sofferto match con Nishioka, l’altoatesino si era più volte toccato la coscia dolorante: «Mi prenderò un po’ di tempo per riposare e ristabilirmi», aggiunge il ventunenne altoatesino, che resterà n.8 del mondo. «Grazie per tutto il tuo supporto e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo».

Ne avrà bisogno, perché oggi in semifinale dall’altra parte della rete troverà Stefanos Tsitsipas. Il greco, secondo favorito del tabellone e n.5 del ranking mondiale, ha liquidato l'australiano Alex De Minaur in due set con il risultato finale di 6-4 6-2. Dall'altra parte, lo spagnolo Carlos Alcaraz (7-6, 6-4 al connazionale Alejandro Davidovic Fokina) affronterà l’inglese Dan Evans, che ha superato l’argentino Francisco Cerundolo 2-6, 7-5, 6-3.

Intanto a Monaco di Baviera si è conclusa la bella avventura di Flavio Cobolli (numero 208 del mondo, ma salirà di una trentina di posti), fermato nei quarti di finale da Christopher O’Connell (82) in tre set: 7-6(5), 4-6, 6-3 il punteggio a favore dell’australiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA