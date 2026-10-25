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Tennis.
26 ottobre 2026 alle 00:37

Musetti torna re, trionfo a Lione 

L’azzurro domina Fritz in finale e conquista il terzo titolo Atp in carriera 
Lorenzo Musetti of Italy celebrates during his men's singles match against Francisco Cerundolo of Argentina (not pictured) at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 10 May 2026. ANSA/ALESSANDRO DI MEO
Lorenzo Musetti of Italy celebrates during his men's singles match against Francisco Cerundolo of Argentina (not pictured) at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 10 May 2026. ANSA/ALESSANDRO DI MEO
Lorenzo Musetti of Italy celebrates during his men's singles match against Francisco Cerundolo of Argentina (not pictured) at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 10 May 2026. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

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Lorenzo Musetti batte in finale Taylor Fritz e vince l'Atp250 di Lione. Ottima prova del carrarino, accreditato della sesta testa di serie, che ha battuto 6-3, 6-4 in 1h21' lo statunitense, numero 2 del seeding, sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes. «Per la storia di questo torneo, questa settimana è stata una sorpresa totale. È stata una vera e propria montagna russa», ha dichiarato un soddisfatto Musetti a fine match, ricordando come abbia annullato quattro match point nei turni precedenti e poi abbia «giocato una finale fantastica. Prima di scendere in campo sentivo dolori dappertutto. Ma una volta in campo ho iniziato a concentrarmi sulla partita e credo di aver giocato il mio miglior tennis. Sono davvero orgoglioso e felice di questo risultato». Per l’azzurro è il terzo titolo Atp, dopo la doppietta firmata nel 2022 nell'Atp500 di Amburgo (battendo in finale Carlos Alcaraz) e nel 250 di Napoli (superando Matteo Berrettini nell'atto decisivo). Quello di Musetti a Lione è complessivamente il trofeo numero 118 conquistato da un tennista italiano nel circuito maggiore. Per il 2026, l'Italia porta un vincitore Atp per la nona volta, dopo i sei titoli di Jannik Sinner (Indian Wells, Miami, MonteCarlo, Madrid, Roma e Wimbledon) e i due trofei sollevati da Stefano Cobolli ad Acapulco e da Luciano Darderi a Santiago.

Azzurri a Vienna
Lorenzo Musetti è in tabellone anche nell'Atp500 di Vienna che inizia oggi. Il sorteggio gli ha portato in dote un altro statunitense, Frances Tiafoe, testa di serie numero 6. In tabellone anche il numero 4 del seeding Flavio Cobolli, contro la wild card bulgara Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini, opposto all'argentino Tomas Martin Etcheverry, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, attesi da un derby tricolore.

Forte Village tricolore
Si chiude con una doppietta azzurra il ciclo di torneo internazionali di tennis sui campi di Santa Margherita di Pula. Alla vittoria di Matteo Gribaldo sabato, ha risposto ieri Jennifer Ruggeri, che ha conquistato il singolare femminile dell'Itf Combined inserito nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. L'azzurra, accreditata della terza testa di serie, ha superato 7-5, 6-2 in 1h42' la spagnola Ane Mintegi Del Olmo, numero 2 del tabellone.

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