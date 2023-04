Musetti, solo gli applausi 

L’impresa non è riuscita. Lorenzo Musetti si è arreso al greco Stefanos Tsitsipas nella prima semifinale del torneo Atp 500 di Barcellona, ma lo ha fatto lottando per tre set contro quello che domani sarà numero 3 del mondo: 6-4, 5-7, 6-3 il punteggio finale. In finale, Tsitsipas sfiderà il numero 2 della classifica Atp, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ieri ha superato l'inglese Daniel Evans con un doppio 6-2 che la dice lunga sulla sua condizione.

La delusione

«Lui ha giocato meglio nei momenti importanti, è stato più freddo», ha commentato l'azzurro. «Non sono felice del risultato ma in ogni punto ho dato il massimo. Certo con questi campioni non hai margine di errore ma un match di questo livello mi farà migliorare». In effetti, Musetti ha dato un'altra dimostrazione di crescita sia nel gioco, mostrando una grande attitudine difensiva e di contrattacco, ma anche sotto l'aspetto mentale. Nonostante abbia dei rimpianti per i due break di vantaggio non sfruttati nel primo set e per quello iniziale nel secondo, il toscano può ritenersi nel complesso soddisfatto.

Sorteggio a Madrid

Oggi vengono sorteggiati i tabelloni del torneo di Madrid (Masters 1000), che scatteranno giovedì e si concluderanno il 7 maggio, con la seconda settimana sovrapposta al Challenger 175 di Cagliari. Sul Mutua Oper 2023 continuano a piovere le rinunce. Dopo Rafa Nadal, le cui condizioni fisiche preoccupano perfino gli organizzatori del Roland Garros, ieri un altro super big ha dato forfait nel torneo spagnolo su terra. Novak Djokovic, che soffre di un problema al gomito destro, ha spiegato di non essere in condizioni di partecipare, augurandosi di poter tornare in campo al più presto (cioè a Roma). Le prime teste di serie dovrebbero essere proprio i finalisti di Barcellona, Alcaraz e Tsitsipas.