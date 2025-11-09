Musetti & Sinner, il giorno più bello 

Torino. L’Italia al centro del mondo, quello delle racchette. La settimana dei Maestri, degli otto più forti giocatori del mondo, fa impazzire Torino e il resto degli appassionati che non può essere fisicamente presente. È il giorno di Sinner, ma non sarà l’unico italiano a venire travolto dalla passione dei tifosi, perché sarà Musetti, alle 14, ad aprire la seconda giornata, dopo la formidabile sequenza di emozioni vissuta sabato, quando il tennista di Carrara ha perso una finale epica ad Atene contro Djokovic, vedendo sfumare la sua rincorsa per l’ultimo posto a Torino. Ma poco dopo aver ricevuto il premio nella “sua” Atene, Nole gli ha ceduto il posto fra i migliori, stravolto da una stagione pesantissima e dai suoi 38 anni. In sintesi: Musetti affronta l’americano Taylor Fritz, ore 14 alla Inalpi Arena, mentre toccherà al canadese Felix Auger-Aliassime testare le condizioni di forma – sembra siano perfette – di Sinner alle ore 20.30.

Angelo vola alto

È il padrone di casa. E può anche alzare la voce, se vuole, perché due giocatori su otto arrivano da un’Italia che da due anni è sul tetto del mondo con la Coppa Davis e la BJK Cup, ovvero i massimi trofei a squadre del pianeta. Insomma, il presidente della Federtennis e padel Angelo Binaghi, cagliaritano doc e sul trono da venticinque anni, non teme confronti e lancia una provocazione che tanto provocante non è: «Ci sono anche Bolelli e Vavassori, è un momento straordinario, come se in Sardegna ci trovassimo improvvisamente la sede centrale di tre fra le più grande compagnie mondiali, tipo Microsoft, Exxon e Bank of China». Sì, rende l’idea del momento storico del tennis, sport planetario dove il duello Sinner-Alcaraz sfiora già i livelli di passione di quello fra Federer e Nadal o Sampras contro Agassi.

In campo

«Mi avrebbe fatto piacere arrivare a un evento del genere con una settimana d'allenamento, magari più riposato», ha detto ieri Musetti, che si è allenato sul Centrale, «voglio concentrarmi e godermi quello che mi sono andato a prendere. Sicuramente questa è una settimana veramente importante per me, voglio esprimere il mio miglior tennis». Davanti avrà Fritz: il finalista della passata edizione è alle Finals per la terza volta, ha avuto un andamento regolare torneo dopo torneo. È l’erba ad aver dato a Fritz i punti necessari con le vittorie nei 250 di Stoccarda e Eastbourne e la semifinale a Wimbledon. Sinner, a poche centinaia di metri dall'Inalpi Arena, ieri pomeriggio si è allenato intensamente sotto gli occhi dei coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Il suo avversario: «Inizio il torneo con la sfida più dura, il che è stimolante, in un certo senso, perché penso che vincere una partita come questa ti darebbe la sicurezza di poter andare molto lontano in questo torneo», si presenta così Auger-Aliassime, che stasera fa la sua partita d'esordio contro il campione in carica e idolo di casa.

Jasmine azzurra

«Avere quattro giocatori italiani in lizza alle Atp Finals è incredibile, se ce l'avessero detto dieci anni fa nessuno ci avrebbe creduto», dice la campionessa azzurra Jasmine Paolini, ospite a Torino, «la Federazione ha fatto un lavoro assurdo portando la Atp Finals qua, stanno promuovendo il tennis benissimo, è un sogno per ogni appassionato italiano. Auguro a tutti di dare il massimo e mettere in campo il miglior tennis».

