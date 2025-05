Musetti-show, Zverev torna a casa: l’Italia ha un altro principe della notte 

Le favole esistono. Serve solo qualcuno che le scriva e questa volta a prendere la penna, o meglio, la racchetta, è stato Lorenzo Musetti. Per la prima volta arriva in semifinale a Roma e lo fa battendo il campione uscente e numero 2, Alexander Zverev in due set, 7-6, 6-4. Una vera battaglia sportiva nella quale c'è tutto: la rimonta del break subito al terzo game e quello sul 6-5, fino a un tiebreak dominato 7-1 a suon di palle corte. Nel secondo, invece, l'accelerazione la piazza durante il nono game fino a chiudere 6-4. “Fino alla fine” scrive sulla telecamera. E ora Lollo, così il Centrale lo ha chiamato per oltre due ore, punta la finale, perché Roma e l'Italia non hanno più solo Jannik Sinner per sognare e riportare in casa un titolo che un tennista italiano non vince dal 1976 con Adriano Panatta. Musetti ci crede perché negli ultimi tre tornei sulla terra rossa ha fatto finale (persa a Montecarlo per infortunio), poi semifinale a Madrid e lo stesso al Foro Italico. A farne le spese, questa volta, è stato Zverev. E i precedenti con il carrarino che parlano chiaro: 3-1 per l'azzurro, tra cui anche il quarto vinto a Parigi e che poi è valso il bronzo olimpico. Da lì è cambiato qualcosa nella testa di Musetti per un 2025 che lo ha portato per la prima volta in top ten e al quale adesso chiede anche il primo trionfo in un Master 1000. E ora in semifinale c’è Alcaraz.

Il primo set è stato uno dei più belli visti in questi Internazionali. Zverev scappa sul 4-2, con un break al terzo gioco. Lorenzo restituisce il break sul 4-4 e va in vantaggio, poi annulla quattro set point e si va al tie break, nel quale Musetti – sorretto da un pubblico veramente straordinario – passa in vantaggio 4-0 e poi gestisce fino al 7-1, nel delirio della folla. Variazioni, smorzate, rovesci stretti e la costanza nelle risposte a un servizio-bomba (con punte di 220 orari per Zverev) hanno determinato l’esito della prima partita.

Nel secondo set massimo equilibrio, poi dal 2-3 sotto, sale in cattedra il carrarino, straordinario nel passaggio dal 3-4 al 5-4 con un paio di rovesci lungolinea, back e piatti, che hanno fatto alzare in piedi il pubblico. In volata, altri colpi di classe e la folla che sommerge d’amore il nuovo principe della notte.

