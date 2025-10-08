Musetti sconfitto, Auger-Aliassime adesso lo insidia 

Musetti è fuori dal Masters 1000 di Shangai nel giorno più importante. E contro l’avversario meno indicato, perché l’azzurro ha perso lo scontro diretto per un posto alle Finals contro Felix Auger-Aliassime e vede complicarsi la sua corsa verso Torino. Musetti, testa di serie numero 8, è stato sconfitto dal canadese in due set (6-4, 6-2) negli ottavi del 1000 cinese, senza mai dare l’impressione di potersi impadronire del match in una serata nella quale il canadese è sembrato a tratti insuperabile, sfruttando le occasioni che la partita gli ha messo davanti. L’equilibrio si è rotto al primo break firmato da Auger Aliassime (4-2), mentre nel secondo il testa a testa dura meno e i due break di fila conquistati dal canadese indirizzano il match nella sua direzione. Musetti, ancora una volta, si è lamentato dell’atteggiamento del pubblico, a suo dire colpevole di tossire pochi istanti prima dei suoi servizi. Ora Auger-Aliassime, con 530 punti di svantaggio sull'italiano, ha la possibilità di avvicinarlo: in caso di vittoria a Shanghai, supererebbe Musetti nella corsa verso Torino.

Come sta Sinner?

«Non ho sentito Sinner dopo il ritiro per crampi. Vagnozzi mi ha detto che Jannik era già ripartito. Lo vedremo immagino al Six King Slam e poi ci ritroveremo al “500” di Vienna», ha dichiarato Musetti prima del match di ieri. Il programma di Jannik al momento prevede qualche giorno di pausa prima di tornare in campo in vista del caldissimo finale di stagione. Vedremo certamente Sinner al Six Kings Slam in Arabia (montepremi da 6 milioni di dollari, l'anno scorso vinse lui), quindi ai tornei di Vienna e Parigi e alle Nitto ATP Finals di Torino. Nessuna certezza, oggi, sulla sua partecipazione alla Coppa Davis: c’è il terzo trofeo di fila da andarsi a prendere, ma anche una condizione fisica da tenere sotto controllo.

Jasmine c’è

La Paolini ha battuto la cinese Yue Yuan e si è qualificata per gli ottavi del "Dongfeng-Voyah Wuhan Open", ultimo Wta 1000 della stagione. La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 7 del seeding, si è imposta per 3-6, 6-4, 6-3 sulla beniamina di casa, n.109 Wta, che all'esordio ha superato Lucia Bronzetti. Paolini - reduce dai quarti a Pechino dove è stata sconfitta da Anisimova poi vincitrice del titolo - prosegue nella sua caccia al pass per le Finals di Riyadh: i posti disponibili sono ancora tre.

RIPRODUZIONE RISERVATA