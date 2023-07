Musetti sbatte contro Ruud Da domani tutti a Monaco 

Si ferma in semifinale la cavalcata di Lorenzo Musetti nell'Atp 250 di Bastad. L'azzurro, terza testa di serie, ha perso 6-3, 7-5 contro il numero 1 del tabellone, il norvegese Casper Ruud, 4 del mondo. Buona prova per il 21enne carrarino, numero 16 Atp, ma nei momenti importanti lo scandinavo si è dimostrato più solido, portando il match dalla propria parte mettendo a segno un break per set: uno a 15 sul 3-2 del primo set e l'altro a zero sul 5-5 del secondo. Ruud in finale trova Rublev, che ha superato Cerundolo in tre set.

In carriera, Musetti ha superato due volte le semifinali in un torneo Atp su nove tentativi, andando poi a vincere il torneo (Amburgo e Napoli lo scorso anno). I due finalisti si ritroveranno da lunedì proprio nell'Atp 500 tedesco, ancora come numeri 1 e 3 del seeding.

