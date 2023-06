Musetti sale al n. 16 e vince al Queen’s 

Lorenzo Musetti, unico italiano in tabellone dopo l’amarissima rinuncia del campione uscente Matteo Berrettini, brinda al nuovo best ranking con una bella vittoria nel primo turno del torneo del Queen’s. Il carrarese, salito al numero 16 della classifica (ma lunedì sarà almeno 15) sull’erba londinese esordisce battendo in due set il britannico Jan Choinski, ammesso con una wild card, col punteggio di 6-4, 6-2. Al prossimo turno, l'italiano se la vedrà con lo statunitense ventenne Ben Shelton, numero 35 del ranking.

In Germania

Oggi ad Halle, torna in campo Jannik Sinner, rimasto al numero 9 di una classifica che ha visto Matteo Berrettini precipitare al 34 (ma destinato a scendere molto più in basso). L’altoatesino è atteso dal match per nulla agevole con il francese Richard Gasquet. Per Lorenzo Sonego (che avrebbe dovuto sfidare Kyrgios), debutto contro l’ostico russo Aslan Karatsev.

Eterna Venus

A Birmingham (erba), due tie-break hanno invece deciso l’incredibile vittoria della 43enne Venus Williams, ex numero 1 del mondo e attuale 697, sulla nostra Camila Giorgi (48 Wta): 7-6, 4-6, 7-6. Subito fuori anche l’altra azzurra Jasmine Paolini (42 Wta), superata in tre set dalla polacca Magda Linette, 20, dopo un ottimo avvio: 3-6, 7-5, 6-4 il punteggio.

