Musetti riparte dalla terra 

E adesso si fa sul serio. La stagione tennistica si è trasferita dal veloce alla terra e si sposta verso l’Europa. Si avvicinano i tornei più attesi, anche dagli appassionati italiani, come Montecarlo, Madrid, soprattutto Roma, ma anche Cagliari, che precederanno lo “slam rosso” del Roland Garros. Il debutto di Lorenzo Musetti, che sinora non ha convinto, è uno dei momenti da seguire. Oggi a Marrkech, in Marocco, il carrarese debutta negli ottavi di un Atp 250 che vede nel main draw quattro italiani, tre dei quali agli ottavi (è uscito Riccardo Bonadio). Sfiderà il francese Hugo Gaston e di sicuro non può fidarsi delle 83 posizioni di differenza a suo vantaggio nella classifica. Musetti deve cambiare marcia e cominciare a vincere qualche partita, come è nelle sue possibilità. In campo anche Francesco Passaro (115, contro il 126 Alexander Muller) che potrebbe trovare nei quarti proprio Musetti, e Andrea Vavassori, sfavorito contro lo spagnolo Jaume Munar.

Derby a Estoril

Ieri in Portogallo è andato in scena un derby tra top 100 azzurri. Marco Cecchinato si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Estoril, in Portogallo, imponendosi su Fabio Fognini, che lo segue nella classifica Atp di appena una posizione (97 contro 96). Il 30enne di Palermo si è aggiudicato il match in rimonta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, dopo quasi due ore di gioco, durante le quali il ligure ha subito anche un infortunio alla caviglia destra. Ora sfiderà Alejandro Davidovic Fokina o Luka van Assche per un posto in semifinale.

RIPRODUZIONE RISERVATA