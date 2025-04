Musetti, rimonta da principe 

Montecarlo. «Crediamoci». Lorenzo Musetti fa sul serio. Dopo aver eliminato in due set Matteo Berrettini, il carrarino irrompe in semifinale liquidando nientemeno che il tre volte campione (anche nel 2024) Stefanos Tsitispas, in una sfida tra i più bei rovesci a una mano del circuito, conclòusa con il messaggio scritto sulla teelcamera. Match pazzo: finisce 1-6, 6-3, 6-4 in 2 ore 23 di gioco, con una prima partita totalmente a favore del greco e il risveglio prepotente di Lorenzo che rimonta e scavalca il rivale in una classifica Atp che lunedì lo vedrà salire (almeno al numero 13, 11 se va in finale e addirittura 9 se vince il torneo) e Tsitsipas precipitare dal numero 8 al 16. Adesso per Musetti, alla prima semifinale in un “1000” c’è l’australiano Alex De Minaur (10 Atp), che in precedenza aveva infierito (doppio 6-0 in 44’) sul Grigor Dimitrov (18).

Il commento

«È stata una partita durissima», le parole a caldo del tennista toscano «non lo avevo mai battuto. Ci avevo perso cinque volte. Sapevo di non avere un compito facile. Durante la partita ho alzato il mio livello e sono molto orgoglioso del mio successo. Era forse la missione più difficile, ma sono riuscito a portarla a casa grazie al supporto del pubblico e del mio box». Poi ha rivelato: «Nel primo punto della partita ho sentito qualcosa al tallone quando sono andato per il drop shot, quindi non so se fosse qualcosa di serio, così ho deciso di chiamare il dottore per fare un controllo», e ha agginto: «Ovviamente ero un po' confuso da questo, quindi probabilmente non ho giocato secondo il piano di gioco di cui avevamo parlato prima della partita con Simone e il mio team. Poi, penso di aver mostrato la mia tenacia e il tennis perfetto per la terra battuta, ed è davvero bello. È davvero vincere insieme al mio team», ha concluso.

Spagna in finale

Dall’altra parte del tabellone, la Spagna (che su questi campi vanta 19 successi, 11 con il solo Rafa Nadal) è già sicura di avere un uomo in finale. La semifinale vedrà di fronte Alejandro Davidovic Fokina e Carlos Alcaraz. Il 25enne andaluso, 42 Atp, ha superato l’australiano Alexei Popyrin per 6-3, 6-2 in 70 minuti; il numero 3 del mondo (che salirà al 2° posto se solleverà il trofeo) ha faticato contro il francese Arthur Fils che, dopo il 6-4, 5-7 dei primi due set, si è trovato avanti 3-1 nel terzo, prima di crollare (6-3).

