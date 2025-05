Musetti-Paolini, avanti tutta 

Parigi. Lorenzo Musetti ha sconfitto in tre set il colombiano Daniel Elahi Galan (n.122 Atp) al secondo turno del Roland Garros, secondo slam del 2025. Il toscano n.7 al mondo si è imposto in tre set col punteggio di 6-4, 6-0, 6-4 in circa due ore di gioco. La pioggia ha costretto ad uno stop nel finale del terzo set, sul 5-3 per l'azzurro, ma in breve il match è ripreso e l'azzurro l'ha chiuso con un ace.«Con la pioggia e il vento non era facile, ho fatto una partita solida. Daniel ha alzato il suo livello nel terzo set e sono contento di aver chiuso la partita», ha commentato. «L'ambizione cresce dopo aver raggiunto il n.7 Atp. Intanto voglio andare oltre gli ottavi qui, che non ho mai superato», ha aggiunto il carrarino.

Ma la vera impresa ieri l’ha firmata Matteo Gigante: il 22enne romano, numero 167 Atp ha battuto in 4 set nientemeno che il numero 20 del mondo (ex numero 3), il greco Stefanos Tsitsipas: 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 il punteggio che gli spalanca le porte dei sedicesimi contro Ben Shelton.

Pur perdendo un set, anche Carlos Alcaraz ha raggiunto il terzo turno battendo l'ungherese Fabian Marozsan col punteggio di 6-1, 4-6, 6-1, 6-2, in poco meno di due ore e 15' di gioco. Ai sedicesimi affronterà il bosniaco Damir Dzumhur.

Tra le donne, anche la numero 4 del mondo, Jasmine Paolini ha archiviato il secondo turno, liquidando Ajla Tomljanovic con un doppio 6-3. L'azzurra ha avuto poche difficoltà contro la croata naturalizzata australiana (71), chiudendo l'incontro in un'ora e 20 di gioco, e ora ai sedicesimi affronterà l'ucraina Julia Starodubtseva (7-6, 6-2 alla russa Anastasia Potapova).

