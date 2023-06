Musetti ok, oggi Sinner-Sonego 

A Londra Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del torneo del Queen's. Il toscano ha superato in tre set, per 6-4, 4-6, 6-4, lo statunitense Ben Shelton. Nel prossimo turno Musetti affronterà il norvegese Holger Rune (numero 6 del mondo) che ieri pomeriggio ha superato il britannico Ryan Peniston (265 Atp). Una partita ricca di colpi spettacolari e molto combattuta, seppure l’americano avesse confessato prima del match di aver collaudato la superficie erbosa solo pochi giorni fa per la prima volta. Musetti è stato abilissimo a spegnere gli attacchi dell’avversario, che ha servito spesso oltre i 220 kmh, è stato solidissimo anche nei passaggi più delicati e ha portato a casa la sua quarta partita sull’erba: domani troverà Rune, uno dei giocatori più in forma del momento, un confronto – nel pomeriggio londinese – che si preannuncia ad alta densità di colpi spettacolari.

Il derby

Ad Halle, dove ieri è arrivato il re del torneo, Roger Federer, per una visita nel circolo che lo ha visto protagonista assoluto per dieci edizioni, oggi si gioca il derby italiano fra Sinner e Sonego, un secondo turno che per Sinner rappresenta un test importante, davanti a un giocatore fra i più in forma del circuito. Sarà il secondo confronto diretto del 2023 tra due giocatori che sono anche ottimi amici: il primo match è stato vinto da Sinner nel febbraio scorso, nei quarti dell’Atp 250 di Montpellier. Per Sinner l’occasione di riscattare la brutta sconfitta contro Ruusuvuori ad Hertogenbosch.

