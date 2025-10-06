Musetti, missione Finals 

Il clima estremo di Shanghai, che ha creato problemi e malesseri a tanti giocatori (Sinner su tutti), non ha impedito a Lorenzo Musetti e a Luciano Darderi di giocare un derby d'alto livello per conquistare un posto negli ottavi del penultimo Masters 1000 stagionale. Ad avere la meglio è stato il carrarino, n.8 al mondo, che si è imposto in due set (7-5, 7-6) sull'amico e rivale. Un successo che ha sullo sfondo anche la corsa alle Atp Finals di novembre.

Verso Torino

Quello di Torino appuntamento importante cui conta di partecipare il toscano, all'ottavo posto della “Race to Turin” e quindi in piena corsa per un posto alle Finals e sa che ha Shanghai può fare un passo importante per esserci. «Queste partite sono fondamentali per qualificarmi alle Finals, per me un obiettivo importante: e la sfida di stanotte (o domani) con Felix Auger Aliassime, nono in classifica dietro di me, sarà ancora più importante. Lui è un giocatore da tenere d'occhio e sta avendo una grande stagione, anche se per ora io e De Minaur siamo davanti». La vittoria su Darderi gli ha dato fiducia. «Mi ha sorpreso con un tennis molto aggressivo. Ma io ho alzato il mio livello durante l'incontro», ha spiegato Musetti, venuto fuori nei momenti chiave. Nella prima partita, sul 5-5, ha vinto a zero il suo turno di servizio e poi si è conquistato tre set point che gli hanno garantito il 7-5. Nel tie break del secondo, Darderi ci ha messo del suo con vari errori gratuiti per consentirgli di chiudere agevolmente sul 7-1 ed evitare i rischi anche ambientali di un terzo set.

Il caldo

«Mai cambiato tante magliette in vita mia», ha scherzato in proposito Musetti. «Le condizioni sono difficili, giochi 40 minuti e ti sembra di aver fatto la doccia. Le palline poi, con l'umidità, diventano più pesanti, e quindi i campi sono meno veloci. Però in queste condizioni io mi sono sentito a mio agio».

Non è andata bene, invece, al n.3 al mondo, Alex Zverev, battuto in tre set dal francese Arthur Rinderknech, n.54 al mondo, e lasciando così il torneo privo dei migliori tre giocatori, visto che Carlos Alcaraz aveva deciso di rinunciare. Il francese, peraltro, era stato uno dei più duri nel lamentare le condizioni di gioco «impossibili» a Shanghai, ma alla fine è stato lui a raggiungere gli ottavi, facendo un altro sgambetto a Zverev che aveva già battuto nel primo turno di Wimbledon, pochi mesi fa.

