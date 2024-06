Musetti ko, sorride Berrettini  

Matteo Berrettini è tornato e lo ha fatto sull'erba del suo torneo preferito. Dopo il 2019 e il 2022 il tennista romano ritrova una finale all'Atp Stoccarda, dimostrando di essere uscito da un lungo tunnel fatto di «infortuni e vicende personali», come ha detto lui stesso. L'azzurro ha vinto il derby con Lorenzo Musetti con un netto 6-4, 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Primo set combattuto (con Musetti che ha avuto quattro palle break), poi nel secondo set Berrettini ha preso il largo senza difficoltà. Berrettini gioca oggi la 14ª finale Atp contro l'inglese Jack Draper che a sua volta ha sconfitto 6-3 6-3 Brandon Nakashima nella prima semifinale. «L'importante è risparmiare energie, giocare contro un amico non è facile, all'inizio c'è stata un po' di tensione - il commento del tennista romano al termine del match - sono riuscito a mantenere la calma quando ho chiuso il primo set, poi la partita è andata sempre meglio. Sono stati due anni duri, non è semplice tornare qui e tornare in finale. Manca ancora un passo. Non ho mai giocato contro Draper, sarà una partita di servizi».

Quella che Matteo Berrettini giocherà a Stoccarda sarà la 198ª finale Atp con un tennista italiano in gara. Il bilancio di queste finali è di 90 titoli vinti e 114 finali perdute. Il totale delle presenze fa 204, ma 7 di queste finali sono stati altrettanti derby per cui le finali effettive con un italiano in campo toccheranno quota 198. Per Berrettini sarà la 14ª finale Atp della carriera che lo pone al quarto posto dell'Era Open dopo le 26 di Adriano Panatta (10-16), le 19 di Fabio Fognini (9-10) e le 17 di Jannik Sinner (13-4).

