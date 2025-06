Musetti infortunato, niente Queen’s 

Con un post sul proprio profilo Instagram Lorenzo Musetti ha fatto sapere che non parteciperà al torneo del Queen's, in programma la prossima settimana: «Come avrete probabilmente letto, sono stato costretto a rinunciare al Queen's. Ho bisogno di un po' di tempo ancora per recuperare dall'infortunio subìto a Parigi. Io e il mio team stiamo facendo di tutto per essere pronti per Wimbledon. Non vedo l'ora di tornare in campo e rivedervi tutti». L'azzurro, costretto al ritiro all'inizio del quarto set della semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, si é sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato la lesione di primo grado all'adduttore della gamba sinistra.

Novità a Wimbledon

Intanto a Wimbledon cresce ancora il montepremi. Per quest'anno gli organizzatori distribuiranno a giocatori e giocatrici 53,5 milioni di sterline (62,7 milioni di euro). Si tratta del 7% in più del 2024 e il doppio rispetto a quanto offerto un decennio fa, ha annunciato l'All England Lawn Tennis Club. L'organizzazione ha confermato l'introduzione completa del sistema elettronico di chiamata delle linee in tempo reale. Questa tecnologia, parzialmente testata lo scorso anno, segna la fine dei 147 anni di utilizzo dei giudici di linea a Wimbledon.

