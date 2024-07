Musetti, il sogno continua 

Il sabato di Wimbledon sorride all'Italia che, dopo Jannik Sinner, porta anche Lorenzo Musetti agli ottavi di finale: per la prima volta in carriera il toscano supera tre turni di fila ai Championships, battendo in quattro set l'argentino Francisco Comesana (6-2 6-7 7-6 6-3). Prestazione maiuscola per Musetti, al termine di un'altra giornata condizionata dai continui scrosci di pioggia che hanno ripetutamente interrotto il gioco. La partita si trascina per tutto il pomeriggio, fino a quando Musetti ritrova il suo miglior tennis per meritarsi la sfida, in programma lunedì, contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che in quattro set supera il finlandese Emil Ruusuvuori. Un match, almeno sulla carta, abbordabile, che potrebbe spalancare a Musetti le porte addirittura dei quarti (probabilmente) contro il n.4 al mondo, Alexander Zverev, autorevole in tre set sull'idolo di casa Cameron Norrie, sotto gli occhi di Pep Guardiola: «Se un giorno ti stanchi di allenare, puoi diventare il mio coach», gli ha detto.

Per Sinner

Mentre Novak Djokovic fatica per 4 set con Alexei Popirin, lo statunitense Ben Shelton si impone in cinque sul canadese Denis Shapovalov (6-7 6-2 6-4 4-6 6-2). Oggi, esattamente 30 anni dopo che suo padre Bryan raggiunse su questi stessi il quarto turno, Ben sfiderà il n. 1 al mondo Jannik Sinner. Fabio Fognini cede al quinto contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (7-6 3-6 5-7 7-6 6-4) al termine di un match lungo 4 ore e 26'. Nel doppi, agli ottavi (6-1 6-4 alle ceche Kolodziejova-Siskova) Sara Errani e Jasmine Paolini, quest’ultima impegnata oggi in singolare contro Madison Keys.

