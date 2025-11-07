Musetti, il sogno continua  

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dell'Atp 250 di Atene. In semifinale ha superato in tre set (6-0 5-7 7-5 dopo 2 ore e 22 minuti di gioco) lo statunitense Sebastian Korda in una sfida piena di emozioni. Oggi – ore 16 – in finale il tennista toscano sfida Novak Djokovic. Musetti deve vincere il torneo di Atene per garantirsi l'ultimo posto utile per le Atp Finals di Torino e dare così all’Italia il secondo giocatore.

A Torino

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la grande sfida ha inizio. Così come il grande show del tennis. In palio c'è l'ambito primo posto del ranking mondiale. Teatro della contesa, che appassiona milioni di fan in tutto il mondo, sarà la Inalpi Arena di Torino dove sono in programma da domani le Atp Finals: in campo scenderanno i migliori otto giocatori del circuito. Sinner ci arriva in gran spolvero: ha vinto gli ultimi due tornei disputati, l'Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi La Defense. Oltre al torneo esibizione di Riad (il Six Kings Slam), dove ha sconfitto in finale il rivale spagnolo. Il velocissimo campo torinese gli piace molto, ieri Jannik si è allenato con Carlos Alcaraz e - dal servizio ai colpi da fondo campo - le sue palline sembravano proiettili. Alcaraz invece è parso in lieve calo di forma: alle Finals, inoltre, negli ultimi due anni ha sempre patito la stanchezza di fine stagione. Ma il ventiduenne murciano è un fuoriclasse assoluto, capace di invertire ogni pronostico. In campo a Torino anche Zverev, De Minaur, Shelton, Fritz, Djokovic e uno fra Auger Aliassime e Musetti. Tutto il mondo li guarda.

RIPRODUZIONE RISERVATA