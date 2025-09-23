VaiOnline
tennis.
24 settembre 2025 alle 00:36

Musetti, finale tabù in Cina Sinner ricomincia da Cilic 

La maledizione continua. Ancora una finale stregata per Lorenzo Musetti che, già sconfitto lo scorso anno, a Chengdu non riesce a mettere le mani sul torneo, facendo così sfumare anche l'occasione di rinsaldare la sua candidatura per un posto alle Finals di Torino. Sotto di un set, il carrarino ha fatto fatica prima di prendere in mano la partita e quando era a un soffio dal trofeo ha ceduto al tiebreak. L'impresa così è tutta del cileno Alejandro Tabilo arrivato dalle qualificazioni al successo: in forma nel primo parziale, solido nel terzo: 6-3 2-6 7-6(5) il punteggio finale per Tabilo che guadagna 40 posizione salendo al n.72.

Verso le Finals

Per l'azzurro la rincorsa per un posto alle Atp Finals proseguirà ora con i due tornei su terra cinese - Pechino e Shanghai - dove proverà a far meglio rispetto all'anno scorso quando fu eliminato precocemente in entrambi gli eventi, guardandosi le spalle da Alex De Minaur con cui da tempo ha ingaggiato un testa in vista del gran finale di stagione ma anche Alexander Bublik, che ieri ha vinto a Hangzhou. «Tornerò a vincere un torneo, è solo questione di tempo», ha detto Musetti. «L'ultimo l'ho vinto tre anni fa, da allora ho giocato qualche finale ma non sono mai riuscito a vincere».

Atp 500 Pechino

A Pechino è atteso al rientro anche Jannik Sinner, dopo la finale persa agli Us Open e il primato i classifica ceduto a Carlos Alcaraz. L'altoatesino, ora n.2, campione nel 2023 e finalista nel 2024, esordirà con il croato Marin Cilic, numero 59 del mondo, finalista a Pechino nel 2011. Al via stanotte c'è tanta Italia: Musetti cercherà subito il riscatto in avvio contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.36) e in caso di successo potrebbe scontrarsi al secondo turno proprio con Bublik, suo compagno in doppio. Flavio Cobolli affronterà subito Andrey Rublev, Lorenzo Sonego al primo turno deve vedersela con Alexander Zverev. Tra i ritorni eccellenti sempre in Cina ci sarà quello di Novak Djokovic che giocherà il torneo di Shanghai, dove è atteso il n.1 Carlos Alcaraz.

