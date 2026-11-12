Lorenzo Musetti vola nelle semifinali dell'Atp250 di Stoccolma. Il tennista carrarino, accreditato della terza testa di serie, l'ha spuntata 7-6(5), 3-6, 6-4 in 2h30' di gioco sul francese Ugo Humbert, numero 7 del seeding.

Primo set dove comandano i servizi. L'unica palla break la deve salvare l'azzurro nel quinto gioco. Azzurro che, al tiebreak, chiude il parziale 7-5 alla prima palla utile. Nel secondo set, Musetti salva il servizio nel secondo game, ma non nel sesto e anche a Humbert basta la prima palla buona per chiudere il parziale. Break e controbreak in avvio di set decisivo, Humbert si salva due volte nel quarto, ma non può niente sul 5-4, cedendo a zero il servizio che manda Musetti alla sfida contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 1 del Bybit Stockolm Open, che ha approfittato del forfait di Holger Rune per un «piccolo infortunio al bicipite femorale», come ha annunciato il danese su Instagram.

Errani e Paolini super

Le Fage Wta Finals a Indian Wells si tingono d'azzurro. Nella notte, a qualificazione già centrata, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno affrontato nel terzo match del girone l'australiana Ellen Perez e l'olandese Demi Schuurs (sorella del difensore del Torino Peer), binomio già matematicamente eliminato. Inserite nel Gruppo 2 come ottava e ultima coppia qualificata, le italiane hanno vinto i primi due match in programma, sedendosi con autorità al tavolo delle semifinali.

RIPRODUZIONE RISERVATA