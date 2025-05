Musetti entra nella top 10 

Madrid. Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. L'azzurro è stato sconfitto in due set dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Il carrarino ha avuto le proprie occasioni ma il britannico (che a Montecarlo si è allenmato con Sinner) si è mostrato sempre solido. In finale Draper affronterà il norvegese Casper Ruud, che si è sbarazzato in due set (6-4, 7-5) dell’argentino Francisco Cerundolo.

Lo scenario

In caso di successo nel torneo della Caja Magica, il norvegese risalirebbe al numero 7, davanti all’australiano Alex De Minaur, proprio a Lorenzo Musetti e al danese Holger Rune. Anche in caso di sconfitta Jack Draper raggiungerebbe comunque il best ranking al numero 5, scavalcando Novak Djokovic. Il suo successo lascerebbe Ruud al numero 10, con Musetti best ranking al numero 8, in una top 10 con due italiani, ricordando il solido numero 1 di Jannik Sinner.

In Portogallo

Intanto a Estoril, in Portogallo, il 28enne Andrea Pellegrino sta vivendo una settimana magica. Non tanto perché ha raggiunto la semifinale (si tratta di un torneo Challenger), quando per la qualità dei giocatori battuti. Nell’ordine: il serbo Dusan Lasovic (138), il canadese Felix Auger-Aliassime (19) e il cileno Nicolas Jarry (57), recuperando già 52 posizioni in classifica (era 237). Se oggi batterà l’australiano Aleksandar Vukic (83) salirà attorno al numero 165 e, in caso di vittoria del torneo, farà un salto di un centinaio di posizioni. In vista di Roma, un’ottima notizia.

